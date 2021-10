Minore guida auto senza patente, revisione e assicurazione: nella fuga finisce in un fosso

Una folle bravata quella messa in atto da un ragazzino straniero che, a Bellaria, è stato sorpreso dalla Municipale al volante di un'auto prima vi assicurazione e revisione. Il 17enne, senza patente, è incappato in un posto di blocco lungo via San Giuseppe e quando gli è stato intimato l'alt ha effettuato un'inversione a U per poi fuggire a tutta velocità. Ne è nato un inseguimento col minorenne che ha dato filo da torcere agli agenti fino a quando ha perso il controllo della Fiat Palio finendo in un fosso che costeggia la carreggaita. Nonostante l'incidente, il ragazzino è uscito illeso dall'abitacolo e ha proseguito la sua fuga a piedi nei campi ma è stato raggiunto e bloccato.

Risultato essere privo di documenti ed è stato portato al comando dove è emerso che il veicolo, sul quale sono in corso ulteriori accertamenti, era intestato a una società ed era senza assicurazione e revisione. Per accertere l'identità del ragazzino il minorenne è stato sottoposto a fotosegnalamento ed è emerso che si trattava di un nomade residente in un campo della zona. Al termine delle pratiche di rito Il 17enne è stato denunciato alla Procura dei minori di Bologna e affidato alla madre.