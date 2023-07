Tragedia sulla spiaggia di Cattolica: 17enne annega durante il bagno

Tragedia sulla spiaggia di Cattolica dove, nel pomeriggio del 5 luglio un ragazzino di 17 anni è annegato. Il dramma si è consumato nello specchio di mare davanti al Bagno 44 dove il giovane, insieme a un amico, stava facendo il bagno. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della Capitaneria di Porto in quanto non è chiaro se il minorenne si sia tuffato dalla scogliera o, a causa della risacca, sia finito in mezzo ai massi rimanendo bloccato. Dai primi riscontri, tuttavia, una volta finito contro al frangiflutti sarebbe stato sommerso dall'acqua perdendo la vita. L'intervento dei bagnini di salvataggio ha permesso di riportare a riva l'amico ma, per il 17enne, non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimarlo con il medico che, alla fine, non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Secondo quanto emerso la vittima, che secondo la Capitaneria di Porto non sapeva nuotare, era di origini senegalesi e si trovava presso il padre residente in zona.