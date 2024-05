Minorenne marina la scuola e finisce in coma etilico nel centro commerciale

L'ha combinata grossa un ragazzino di appena 15 anni che, nella mattinata di mercoledì, ha marinato la scuola per poi ubriacarsi fino a sfiorare il coma etilico finendo così in pronto soccorso. La segnalazione al 118 di un ragazzino che barcollava vistosamente nei pressi del centro commerciale "Le Befane" è arrivata verso le 11 e, sul posto, è accorsa l'ambulanza. I sanitari hanno trovato il giovanissimo accasciato e semi incosciente pensando, in un primo momento, a un malore ma appena gli hanno prestato i primi soccorsi è apparso subito evidente che a "stendere" il 15enne era stato l'alcol ingurgitato. Caricato sull'ambulanza e trasportato a sirene spiegate al pronto soccorso dell'Infermi, il ragazzino è stato affidato ai medici che a loro volta hanno allertato gli agenti della Polizia di Stato in servizio nel nosocomio. Mentre i sanitari provvedevano a far passare la sbornia al minorenne, il personale della Questura si è attivato per rintracciare i genitori e informarli delle condizioni del figlio e convocarli in ospedale. Le condizioni del giovane sono poi migliorate e, una volta dimesso, è stato affidato ai parenti mentre gli agenti della Polizia di Stato sono al lavoro per scoprire dove e come il minorenne si fosse procurato l'alcol.