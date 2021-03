Minorenne non mostra biglietto al controllore, i carabinieri gli trovano un coltello in tasca

Salito su autobus di linea diretto in Valmarecchia, il ragazzino ha iniziato a reagire in maniera esagerata col dipendente del trasporto pubblico

Nel corso dei controlli del fine settimana i carabinieri della Compagnia di Novafeltria sono dovuti intervenire su segnalazione di un controllore di un autobus di linea alle prese con un passeggero senza biglietto. Quando i miliari dell'Arma sono arrivati sul posto si sono trovati davanti un ragazzino che, partito da Rimini, era diretto nel capoluogo della Valmarecchia. Secondo quanto emerso alla richiesta del controllore di vedere il titolo di viaggio il giovane, un 17enne, ha iniziato a reagire in malo modo rifiutandosi poi di dare le proprie generalità. L'intervento dei carabinieri ha riportato la calma ma quando è stato il momento di controllare il giovane dalle sue tasche è spuntato un coltello serramanico. Potato in caserma per le pratiche di rito, il ragazzino è stato segnalato al Tribunale dei minori per porto ingiustificato di armi e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.