Minorenne scappa di casa da Barletta, rintracciata dopo 5 giorni a Santarcangelo

Della sua scomparsa, avvenuta lo scorso 23 giugno, se ne era occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" che aveva raccolto l'appello dei genitori disperati per la figlia 15enne che non dava più notizie di sè. La ragazzina, residente a Barletta, secondo quanto emerso si era allontanata volontariamente da casa con un ragazzo di 26 anni. La stessa minorenne, infatti, aveva lasciato una lettera nella quale spiegava la sua decisione di andare via col proprio fidanzato. Le ricerche della coppia sono state diramate in tutta Italia ma l'attenzione si è concentrata su Santarcangelo quando, nella giornata di venerdì, il bancomat del 26enne è stato utilizzato per un prelievo di contanti nella città clementina.

Si sono così attivati i carabinieri della Stazione che hanno immediatamente visionato le telecamere di videosorveglianza dell'istituto di credito e, dai fotogrammi, è emerso che la 15enne era insieme al ragazzo. Il paese è stato passato al setaccio dai militari dell'Arma che, in poco tempo, sono riusciti ad individuare la coppia. La ragazzina è stata prima portata in caserma e, dopo aver comunicato il suo ritrovamento ai genitori, collocata in una struttura protetta in attesa che i famigliari la raggiungessero.