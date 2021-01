Minorenne si introduce in un'abitazione e ruba una costosa mountain bike

I carabinieri della Compagnia di Novafeltria hano denunciato un 17enne per furto in abitazione. A dare l'allarme era stato il padrone di un'abitazione di Maiolo che, dopo essere stato derubato, ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Una volta giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno accertato che il malvivente era sparito con una mountain bike del valore di 1000 euro. Il padrone di casa, quando si era accorto di un'estraneo nel cortile, ha cercato di inseguirlo ma senza risultato. Poco dopo, però, la refurtiva è ricomparsa abbandonata in una strada di campagna tra i comuni di Maiolo e Novafeltria e quindi è stata restituita al legittimo proprietario. Le indaigni dell'Arma sono proseguite e, dalle informazioni raccolte dagli inquirenti, si è così arrivati a un sospetto. A finire nei guai è stato il minorenne, residente in Valmarecchia, che è stato denunciato a piede libero.