Minorenne violentata dal branco, uno degli aguzzini arrestato a Rimini mentre era in vacanza

Una feroce violenza sessuale di gruppo quella ai danni di una minorenne con uno dei due presunti autori dello stupro catturato a Rimini mentre era in vacanza. L'aggressione del branco, cinque ragazzi di cui due minorenni egiziani e tre maggiorenni tutti cittadini egiziani che l'avrebbero tenuta ferma per poi abusare a turno di lei, era avvenuta nel settembre del 2022 a Milano dove, nel quartiere Bonora, la ragazzina era stata attirata dai suoi aguzzini in una struttura sportiva abbandonata. Dopo la violenza la giovanissima aveva trovato il coraggio di raccontare quanto era accaduto a un'educatrice che, a sua volta, aveva allertato la polizia di Stato. Gli inquirenti della Squadra mobile milanese, grazie alla testimonianza della vittima che era stata in grado di fornire importanti dettagli sui suoi stupratori, erano partiti alla loro ricerca.

Le indagini si sono così strette intorno a due giovani cittadini egiziani di 21 e 22 anni risultati irregolari sul territorio italiano tanto che, nel corso dell'inchiesta, il 22enne era finito nella rete delle forze dell'ordine e in quanto clandestino espulso dal nostro Paese su ordine del Questore di Milano. Lo stesso destino toccato a un altro degli indagati, anche lui riaccompagnato in Egitto quando le indagini erano ancora in corso. La posizione dei due minorenni è invece al vaglio della procura per i minori, ma - stando a quanto appreso - anche loro risultano indagati per violenza sessuale di gruppo. Nel frattempo il gip del capoluogo lombardo aveva emesso nei confronti dei due nordafricani un'ordinanza di custodia cautelare e, il 21enne, era ricercato per l'applicazione della misura,

Nella giornata di martedì, durane un controllo del territorio, una pattuglia della Questura di Rimini ha notato un gruppo di stranieri nella zona di piazzale Boscovich a ridosso della spiaggia libera e ha deciso di fermarli. Nel corso dell'identificazione il nome del 21enne ha fatto scattare l'allarme nella banca dati delle forze dell'ordine in quanto su di lui pendeva l'ordine di carcerazione. Bloccato e portato negli uffici di piazzale Bornaccini, del suo suo rintraccio è stata informata la Squadra mobile milanese e per l'egiziano le vacanze si sono concluse con un paio di manette.