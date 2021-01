Minorenni terribili denunciati per una serie di furti durante il coprifuoco

Tre minorenni terribili sono stati denunciati per due distinti episodi di furto, commessi durante il coprifuoco, dal personale della Questura di Rimini. Il primo a finire nei guai è stato un 17enne tunisino che nononstante l'età è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine sorpreso, intorno alle 23, da una pattuglia delle Volanti mentre armeggiava intorno a un'auto in sosta lungo viale principe Amedeo. Gli agenti si sono insospettiti quando, a terra, hanno notato i vetri infranti del finestrino e nel buio hanno visto il ragazzino incappucciato che con una torcia in mano manovrava con alcuni cavi poi rinvenuti nel lato anteriore del veicolo. Vistosi scoperto, il minorenne ha cercato di scappare ma è stato bloccato e portato in Questura dove è emerso che era già fuggito più volte da una comunità al quale era stato affidato. Il 17enne è stato quindi denunciato in stato di libertà per furto aggravato, oltre alla sanzione per la violazione del coprifuoco, e affidato ai servizi sociali.

Sempre intorno alle 23, invece, a finire nei guai sono stati un 17enne e un 15enne, anche loro tunisini. La pattuglia delle Volanti stava transitando lungo viale regina Margherita quando gli agenti hanno sentito l'allarme anti-furto provenire da un minimarket e, nell'ombra, visto due individui allontanarsi in tutta fretta. Fermati, sono stati identificati per i due minorenni che avevano in mano 10 bottiglie di whisky ancora sigillate oltre a una pinza usata per forzare una finestra dell'esercizio commerciale. Anche loro sono stati portati in Questura, dove sono emersi precedenti per reati specifici a carico di entrambi, e denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso oltre allla sanzione per la violazione del coprifuoco.