"Mio figlio aggredito in pieno centro storico, la città non è sicura"

E' stato dimesso dall'ospedale di Rimini il 29enne che, nella notte tra sabato e domenica, è stato trovato ferito a terra in piazza Cavour e dopo un primo momento di frastornamento gli è tornata la memoria raccontando di essere stato aggredito e picchiato. Le prime ricostruzioni fatte dai carabinieri intervenuti sul posto insieme all'ambulanza del 118, infatti, non avevano permesso di accertare con esattezza la dinamica e la positività all'etilometro del ferito aggiunta a un momentaneo vuoto dei ricordi non aveva fatto emergere nell'immediatezza i contorni della vicenda. "Mio figlio è stato aggredito in maniera brutale - racconta la mamma del ragazzo. - Adesso che gli è tornata la memoria è pronto a denunciare l'accaduto. Si trovava in piazza Cavour, vicino al tabaccaio, quando due individui lo hanno preso a pugni e, una volta a terra, hanno infierito anche coi calci per poi scappare. Al momento ha ancora dei ricordi confusi e, quella notte, aveva bevuto non più di un cocktail prima di essere pestato senza motivo e ritrovarsi a terra. Ci sono dei testimoni che hanno visto tutto e, adesso, speriamo che anche le telecamere di videosorveglianza abbiano ripreso la scena per poter individuare gli autori. Dal pronto soccorso lo hanno dimesso con una prognosi di 15 giorni per le tumefazioni e gli hanno dovuto mettere dei punti. Rimini non è una città sicura e, quando cala il sole, la gente è costretta a barricarsi in casa".