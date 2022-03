A un anno dalla sua scomparsa il Mir Tech dedica un evento nel ricordo del dj Claudio Coccoluto

Quando si pensa ai nomi che hanno fatto grande il “mondo della notte”, italiano e internazionale, il pensiero va immediatamente a Claudio Coccoluto. Il Dj di fama mondiale è scomparso lo scorso anno, ma continua ad essere e sarà per sempre un simbolo. E proprio a questo fuori classe e alla sua carriera, Mir Tech 2022 , in collegamento con il figlio Gianmaria Coccoluto, dedicherà il tributo “Faccio cose ballo gente” domenica 27 marzo, giorno in cui prenderà il via la 5° edizione della manifestazione (aperta fino al 29 alla fiera di Rimini di Italian Exhibition Group).

Per il figlio Gianmaria Coccoluto: “La figura del disc jockey è stata a lungo penalizzata e legata a stereotipi sbagliati. Il merito di mio padre è quello di aver deciso di svolgere questa professione con coscienza, onore e passione e di schierarsi dalla parte di questa categoria. Anche grazie a lui, oggi il dj è riconosciuto come un vero artista” “Sono molto contento che Mir Tech abbia pensato a questa celebrazione nel corso di un’edizione così significativa, aiuterà a rendere il nome di mio padre ancora presente nella memoria di tutti i professionisti del settore.”

L’evento si terrà alle ore 11.30 nell’area Talk Arena del padiglione B1 della fiera e sarà moderato dal giornalista Damir Ivic. Interverranno Fabiana Dadone, Ministro Politiche Giovanili (in collegamento), Maurizio Pasca, Presidente di Silb, Sergio Cerruti, Presidente di Afi - Associazione Fonografici Italiani, Vice Presidente di Confindustria Cultura e Presidente del Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda e il giornalista Pierfrancesco Pacoda.