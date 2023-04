Misano Adriatico si conferma Comune Ciclabile per il quinto anno consecutivo

L’ufficialità è arrivata lunedì mattina, nell’ambito della cerimonia virtuale per la consegna delle bandiere gialle della ciclabilità italiana 2023 per la sesta edizione di FIAB ComuniCiclabili, il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile. Il comune di Misano Adriatico, insieme ad altre due realtà, ha ottenuto una menzione particolare per l’impegno e le attività messe in campo per lo sviluppo della mobilità ciclabile che, nel caso di Misano, le hanno consentito di passare da 3 a 4 bike-smile.

In particolare, hanno contribuito a questo miglioramento la progressiva espansione delle Zone 30, il progetto Eco-vie e l’impegno speso nella comunicazione, grazie ai numerosi eventi nazionali svolti, alle diverse iniziative di educazione ambientale organizzate, volte ad incentivare l’uso della bicicletta per recarsi a scuola, utilizzando le piste ciclabili. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Fabrizio Piccioni e dall’Assessorato all’Ambiente per il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni sulla mobilità lenta e sulle piste ciclabili, sempre più apprezzate da cittadini e turisti.

L’impegno, da parte dell’amministrazione comunale, prosegue: entro l’estate vedrà la luce il nuovo percorso ciclabile, in sede separata, nell’ambito del progetto per la realizzazione del nuovo lungomare. L’obiettivo, facendo tesoro dei suggerimenti ricevuti dalla Fiab, è quello di migliorare ulteriormente per raggiungere il quinto bike-smile.