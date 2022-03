Si ampliano gli spazi per svolgere l'attività scolastica all'aperto, nuovi gazebo e pavimentazione

Sempre più spazi fruibili all’esterno, per consentire ai bambini di svolgere attività all’aria aperta. È rivolto in questa direzione il progetto, approvato alla fine dello scorso anno, che prevede un investimento complessivo di circa 25mila euro per l’installazione di due gazebi negli spazi esterni alle scuole e la sistemazione del pavimento del giardino della Biblioteca Comunale, dove sono già presenti delle strutture coperte. I due nuovi gazebi sono in corso di installazione nel giardino della scuola primaria Gabelli, in località La Cella, e dell’Istituto Comprensivo del Capoluogo.

“Anche se non siamo più nel pieno dell’emergenza – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni – abbiamo visto quanto sia importante poter disporre di spazi con copertura all’esterno, fruibili dai nostri ragazzi per attività all’aria aperta. Ai gazebi già installati nel giardino della Biblioteca e in cui è in corso la manutenzione della pavimentazione, a disposizione sia degli utenti sia degli studenti, si aggiungono le nuove strutture al servizio delle scuole che, con l’arrivo della bella stagione, potranno sfruttarne il pieno potenziale”