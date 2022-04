Svolgeva attività di bagarinaggio durante la MotoGp, per tre anni non potrà più mettere piede a Misano

Svolgeva attività di bagarinaggio fuori dal Misano World Circuit. Scoperto dagli uomini della Guardia di finanza, per i prossimi tre anni non potrà mettere piede nel Comune di Misano Adriatico. E' stato il Questore di Rimini a disporre il provvedimento del Daspo urbano, inibendo l'uomo di far ritorno sul territorio del comune. I fatti risalgono allo scorso mese di ottobre, in occasione dei controlli predisposti durante il “Gran Premio Nolan del made in Italy e

dell’Emilia Romagna” di MotoGp.

Il comando provinciale della Guardia di finanza, agli ordini del colonnello Alessandro Coscarelli, aveva predisposto un programma di intensificazione dei servizi di controllo del territorio con la partecipazione di tutti i reparti dipendenti della provincia. I finanzieri, durante le verifiche finalizzate a contrastare il bagarinaggio fuori dal circuito, avevano sorpreso una persona mentre era in azione nella vendita al pubblico di titoli d’ingresso validi per la manifestazione sportiva. Naturalmente tutto al di fuori dei circuiti di vendita autorizzati. In questi casi l'attività illegale può prevedere sanzioni fino a 10 mila euro.

Nei giorni successivi all'accaduto, con l'obiettivo di porre un freno al fenomeno, i militari del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Rimini, a seguito anche di una valutazione dei precedenti specifici in materia della persona scoperta e a seguito di accertamenti economico-patrimoniali anche con l’ausilio delle banche dati in uso al Corpo, avevano proposto al Questore di Rimini l'emissione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio (Daspo urbano) con divieto di ritorno nel Comune di Misano Adriatico.

Il Questore della Provincia di Rimini, analizzata la proposta giunta dai finanzieri, ha così emesso la misura, notificata negli scorsi giorni al trasgressore dalla Questura di Milano.