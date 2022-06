Dalla Scavolini Pesaro a Misano, l'ex azzurro Walter Magnifico inaugura un nuovo playground

Con l’inaugurazione avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì (16 giugno), il nuovo campo da basket all’aperto del polo sportivo di via Rossini è ufficialmente operativo. Un campo che non passa inosservato: sul fondo dipinto con l’azzurro del mare e l’ocra della sabbia, che richiamano la spiaggia di Misano Adriatico, l’artista misanese Andrea Criscione ha realizzato degli splendidi disegni con la tecnica dell’aerografia, che rendono il campo unico nel suo genere e di sicuro impatto.

“Volevamo renderlo un simbolo di Misano, al pari dello Stadio Santamonica che tutti identificano facilmente per la sua copertura caratteristica – spiega l’assessore allo sport Filippo Valentini -. L’inaugurazione è il punto di arrivo di un lavoro di gruppo che ha visto coinvolte, oltre all’amministrazione, l’ufficio tecnico, le associazioni sportive e gli amatori che utilizzavano il vecchio campo. Abbiamo raccolto una serie di informazioni utili per cercare di migliorarlo e renderlo maggiormente fruibile per i nostri giovani e la nostra cittadinanza. Inoltre, grazie all’omologazione Fip, potremo organizzare anche dei tornei regolamentari”.

Dopo il taglio del nastro, che ha visto la presenza del sindaco Fabrizio Piccioni, dell’assessore Valentini e del celebre ex cestista Walter Magnifico, il campo è stato subito testato dai ragazzi dei Misano Pirates. L’opera rientra nell'ambito del progetto più ampio per la realizzazione di un nuovo Palazzetto che sorgerà nell’area in cui era collocato il vecchio campo da basket, che è stato ricollocato in un nuovo spazio. Proseguono, intanto, anche i lavori per la realizzazione del nuovo Palazzetto: sono stati spostati i sottoservizi e la centrale termica.