Con Misano in bici e "fondali puliti" una domenica per sensibilizzare alla tutela dell'ambiente

Una domenica a contatto con la natura, per diffondere un messaggio di sensibilizzazione all’importanza della tutela dell’ambiente che ci circonda. Sono due le iniziative in programma domenica 12 maggio, a Misano Adriatico, che hanno come scopo la promozione dell’utilizzo della bicicletta, da un lato, e la tutela della salute del mare, dall’altro.

Misano in Bici fa parte delle iniziative organizzate in diverse parti d’Italia in occasione “Bimbimbici”, la manifestazione nazionale promossa dalla Fiab per incentivare la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani. La passeggiata in bicicletta lungo le EcoVie di Misano, organizzata in collaborazione con i Comitati Cittadini, partirà da Piazzale Roma alle 9:30 per poi proseguire toccando le frazioni di Misano Brasile, Villaggio Argentina, Scacciano, Misano Monte, Misano Cella, Santa Monica, Belvedere e Portoverde. L’arrivo è fissato al Conca Village, dove si terrà un picnic a cura dell’associazione Valle del Conca, con il contributo dell’amministrazione comunale, a base di sardoncini arrosto, piadina, insalata, bibite e, per finire, piadina con Nutella.

La manifestazione Fondali Puliti Romagna, invece, è organizzata dall’associazione “CRS” Coordinamento Romagna Sub, con 13 scuole sub associate. Anche a Misano Adriatico, come in altre località della costa romagnola, subacquei e apneisti si immergeranno per rigenerare i fondali marini, ripulendoli dai rifiuti. L’appuntamento è in Piazzale Roma a partire dalle 8:30. A Misano l’iniziativa, che è patrocinata dal comune, beneficia della preziosa collaborazione del Consorzio Servizi Spiaggia, della Cooperativa Bagnini e del Consorzio “Il Maestrale”.