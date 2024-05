Torna Misano in bici, la passeggiata in bicicletta lungo le ecovie comunali

Misano Adriatico aderisce a “Bimbimbici”, la manifestazione nazionale promossa dalla Fiab per incentivare la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani. Tra le attività che, nel fine settimana, si svolgeranno in tanti comuni d’Italia, domenica 12 maggio a Misano tornerà Misano in Bici, la passeggiata in bicicletta lungo le EcoVie, organizzata in collaborazione con i Comitati Cittadini.

L’itinerario partirà da Piazzale Roma alle 9:30 per poi proseguire toccando le varie frazioni: Misano Brasile, Villaggio Argentina, Scacciano, Misano Monte, Misano Cella, Santa Monica, Belvedere e Portoverde. L’arrivo è fissato al Conca Village, dove si terrà un picnic a cura dell’associazione Valle del Conca, con il contributo dell’amministrazione comunale, a base di sardoncini arrosto, piadina, insalata, bibite e, per finire, piadina con Nutella.

Ogni partecipante potrà decidere di partire da una qualsiasi delle stazioni toccate.