Misano, canale Rio Agina: partiti i lavori di manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria per il Canale Consorziale Rio Agina. Sono partiti i lavori nel tratto posto in affiancamento alla strada comunale Via Chiesa Agina e rientrano all’interno di un più vasto progetto che il Consorzio di Bonifica della Romagna redige ogni anno per ripristinare i franamenti prodotti dagli eventi di piena lungo le sponde dei canali di bonifica.

Interventi utili a garantire la piena efficienza dei canali stessi nell’ottica una buona gestione del rischio idraulico dei territori. L’intervento lungo la Via Chiesa Agina, che conclude il programma dei lavori previsti per il 2021 nel Comune di Misano Adriatico, consiste nella realizzazione alcune scogliere protettive in massi di pietrame calcareo nei punti in cui si sono innescati franamenti spondali. Ciò garantirà la piena efficienza di deflusso del canale e la sicurezza del transito sull’adiacente viabilità. La via Chiesa Agina rimarrà chiusa sino al termine dei lavori, ad eccezione dei residenti.

A fine intervento, la lunghezza delle scogliere protettive complessivamente realizzate con il progetto sul Rio Agina, anche a monte di Via Chiesa, avrà una lunghezza di circa 120 metri lineari. L’importo dei lavori è di 48.500 euro oltre iva e termineranno entro la prima settimana di febbraio.