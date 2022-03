Misano vuole essere più vicina all'autostrada, attenzione alle vie chiuse per fare la nuova bretella

Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova bretella della statale 16 che consentirà il collegamento veloce tra Misano Adriatico e il casello autostradale di Riccione, oltre che al polo produttivo di Raibano. L’intervento, a carico di società autostrade, rientra nell’ambito della viabilità connessa al lotto 1 della terza corsia nel tratto Rimini Nord – Cattolica dell’Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto. Per consentire i lavori di realizzazione del cavalcavia, a cura della ditta CBR, a partire da lunedì 7 marzo e per almeno 6 mesi via Grotta, in corrispondenza del sottopasso A14, sarà interdetta al traffico veicolare in entrambe le direzioni.

“Invitiamo la cittadinanza a prestare attenzione e a tenere conto di questa modifica temporanea ma sostanziale della viabilità – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -. Via Grotta rappresenta un’arteria importante di collegamento tra Scacciano e Misano mare, che potrà essere bypassata fruendo dei percorsi alternativi, che saranno ben segnalati. Questa chiusura comporterà sicuramente dei disagi, ma consentirà di procedere celermente alla realizzazione di un’opera che attendiamo da tempo, la bretella per il collegamento veloce con il casello autostradale di Riccione, che servirà anche ad alleggerire il traffico di attraversamento nelle frazioni dell’entroterra e di farlo passare su una strada più idonee, senza intersezioni e senza incroci. Non ultimo, avremo la possibilità di ridisegnare le nostre frazioni in virtù del fatto che il traffico verrà ridotto notevolmente”.

È in corso la predisposizione della segnaletica indicante la viabilità alternativa, in particolare, la Via Ca’ Pronti (escluso il traffico pesante) e la Via Fontacce.