Misano capitale del ciclismo, non solo il festival ma anche due granfondo e gare in pista

Non solo expo, ma un intenso programma di eventi collaterali dal nome accattivante: La Gialla Cycling. Si arricchisce così la prossima edizione di Italian Bike Festival, in programma dal 9 all’11 settembre 2022 presso il Misano World Circuit, con un cartellone di eventi ciclistici in grado di attrarre amatori e giovani promesse del ciclismo italiano. Sotto il cappello de La Gialla Cycling gli appassionati troveranno numerose possibilità per mettersi alla prova e scoprire l’entroterra romagnolo in sella al proprio bolide a pedali. Due granfondo, una strada e una mountain bike, una short race e una team relay sono solo alcuni degli appuntamenti in palinsesto. E a unire come un fil rouge tutte le manifestazioni ci sarà Mr. Giallo, voce narrante de La Gialla Cycling.

Il palinsesto

Nella “famiglia” de La Gialla Cycling numerosi eventi ed iniziative in grado di soddisfare tutti i livelli, età e gradi di agonismo, anche se le punte di diamante di Mr. Giallo saranno le due granfondo, entrambe domenica 11 settembre. Si inizia con La Gialla Granfondo Strada, ben 100 chilometri fra Romagna e Marche, con partenza dal tempio della velocità e attraversando lo spettacolo della natura nel cuore della Valle del Conca. La sorella in fuoristrada, che prende il nome de La Gialla Granfondo Mtb si snoderà anch’essa nella Valle del Conca portando i biker fino al Castello di Cerreto per un tracciato totale di 62 chilometri. La Granfondo Mtb è presente nei circuiti nazionali 2022 di Caveja Bike Cup, e Italian 6 Races. La Granfondo Strada è inserita nel Nalini Road Series e gemellata con La Granfondo Squali.

"Grazie alla collocazione geografica e al momento della stagione, Italian Bike Festival ha tutti gli elementi per essere molto più che un evento espositivo, per diventare un appuntamento fisso in grado di attirare un pubblico sempre più grande – commenta Fabrizio Ravasio di Taking Off, società organizzatrice di Ibf - ed è in questo contesto che si colloca La Gialla Cycling: un ventaglio di gare che andranno a impreziosire l’intera manifestazione diventando così un contenuto vincente anche per il turismo sportivo».

A completare il palinsesto de La Gialla Cycling anche la Short Race e la Team Relay, sul percorso disegnato ad hoc nella Off Road Arena all’interno del Misano World Circuit. Per i giovani ciclisti una Tipo Pista e la Junior Trophy che si svolgeranno sulla pista Internazionale su anello di 900 metri. Le iscrizioni delle due Granfondo apriranno ufficialmente martedì (1 marzo), ed è possibile prenotare il proprio pettorale sul sito giallacycling.com.