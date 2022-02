Misano capitale della bicicletta, verso un Bike Festival da record con 400 brand e 30mila visitatori

Non è ancora sold out, ma poco ci manca: l’edizione 2022 dell'Italian Bike Festival promette numerose novità e iniziative in grado di attirare gli operatori del settore. Dopo l’annuncio della nuova location del Misano World Circuit, all’interno della quale è stata predisposta un’area espositiva di 50mila metri quadrati, Ibf è pronta a mettere in scena una tre giorni di intense attività ed espositori di alto profilo che arricchiranno l’expo di riferimento del mondo della bicicletta. A poco più di sei mesi dall’edizione 2022, Ibf riunirà dal 9 all’11 settembre il mondo delle due ruote a pedali in tutte le sue forme: dall’agonismo di vertice alla bicicletta per uso cittadino. L’elenco aggiornato dei brand presenti è già online sulla pagina “elenco espositori”, mentre sarà possibile visionare l’area e la disposizione delle aziende nella apposita sezione “mappa” sul sito.

Con oltre 250 brand confermati a metà febbraio, la fiera dedicata al mondo della bicicletta prevede grande affluenza e numerose novità. "Siamo molto soddisfatti di come si sta delineando questa quinta edizione – commenta Francesco Ferrario, direttore commerciale di Italian Bike Festival – anche se mancano ancora più di 6 mesi all’edizione del 2022 abbiamo opzionato più dell’80% dello spazio espositivo a disposizione, e questo è un segnale importante di vitalità del comparto".

Numeri rilevanti che sottolineano il ruolo cruciale giocato da Ibf nella bike industry italiana ed europea, e la nuova location del Misano World Circuit consentirà di riaffermare la posizione di riferimento del Salone della Bici: "Nell’impianto di Misano abbiamo trovato spazi e strutture che ben si adattano a un festival che cresce di anno in anno – sottolinea Ferrario - come attesta l’aumento degli espositori: ad oggi abbiamo oltre il 35% in più rispetto alla edizione di un anno fa" e alla luce di questi dati si conferma l’obiettivo di avere in fiera un parterre di 400 brand e marchi del comparto.

L’impianto del Misano World Circuit consente inoltre l’organizzazione di eventi, non solo grazie alla Pista Internazionale di oltre quattro chilometri, che verrà impiegata per i test delle bici, ma anche per la disponibilità di ampie aree interne alla struttura: degli 80mila metri quadrati totali, cinquanta sono riservati all’area espositiva, e il restante è destinato a ospitare le aree test e il palinsesto di eventi collaterali.

Ad arricchire i contenuti di Ibf non saranno solo le aziende espositrici, ma anche eventi su strada, mountain bike e gare riservate alle categorie giovanili: un programma intenso e originale, già a partire dalla denominazione, il cui palinsesto verrà svelato nei prossimi giorni.

Test, competizioni ed espositori di prodotti legati indissolubilmente al mondo della bicicletta sono solo alcuni dei focus di Ibf 2022, perché anche il cicloturismo trova in Italian Bike Festival un palcoscenico qualificato per presentare i propri percorsi, gli itinerari e le destinazioni più belle da raggiungere in sella. «Il settore del turismo in bicicletta è in forte crescita – sottolinea Ferrario - e Ibf ha registrato una significativa adesione da parte di numerose destinazioni che hanno in programma di inserire nella propria offerta questa formula di turismo, ideale per chi ama l’aria aperta e mantenersi attivo".

Trova spazio anche la urban mobility con oltre il 20% dello spazio espositivo dedicato a soluzioni in questo specifico argomento: "Il recupero della bici come mezzo di trasporto in città è sotto gli occhi di tutti – conclude Ferrario – ed è per rispondere a questa esigenza che stiamo lavorando a una edizione che abbia uno spazio significativo dedicato alla urban mobility, coinvolgendo player e case studies". Ibf ospiterà momenti di incontro dedicati al presente e al futuro della mobilità in bici, con seminari e tavoli tecnici riservati agli operatori del settore coinvolti a vario titolo in argomenti aggreganti come il cicloturismo, la mobilità urbana, la sicurezza in bicicletta e altri temi che sono allo studio.

Tutti gli aspetti del mondo della bike industry troveranno spazio nella quinta edizione di Italian Bike Festival e per i 30mila visitatori attesi si prospetta una agenda ricca di appuntamenti e divertimento.