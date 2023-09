Misano capitale delle moto: talk show, eventi e modelli vintage. Tra gli ospiti Loris Capirossi

Stanno per accendersi i riflettori mondiali su Misano Adriatico per il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. La grande festa delle due ruote è pronta a partire e la città è pronta ad accogliere migliaia di visitatori, dentro e fuori dal circuito. Anche quest’anno l’offerta di intrattenimento che farà da cornice al Gran Premio è racchiusa nel cartellone di eventi “Dedikato”. Un’edizione particolare, quella 2023: ricorrono, infatti, vent’anni dalla morte di Dajiro Kato, il pilota giapponese che aveva scelto di vivere a Portoverde e al quale Misano ha intitolato l’evento e una via. La ricorrenza è evidenziata dalla locandina 2023 del cartellone eventi che, come tradizione, animeranno l’Arena 58 e il centro di Misano.

Si parte venerdì 8 settembre, già dal mattino, con la Mototerapia nell’Arena 58, ma è dal tardo pomeriggio che si intensificherà l’animazione. Alle 18, in viale della Repubblica e piazzale Roma, ci sarà la Pitline di Moto storiche dedicata agli amanti del vintage. Alle 21:00, in Piazza Repubblica, è in programma il talk show “Burdel da Cursa”, organizzato in collaborazione con il Moto Club Misano Adriatico, che vedrà salire sul palco, intervistati dalla voce ufficiale del Misano World Circuit Boris Casadio, i giovani piloti della Riders' Land, Alex De Angelis e il team di Fabrizio Cecchini. Confermata anche la presenza di Loris Capirossi, Franco Uncini e Pierfancesco Chili.

All’Arena 58, dalle 19 fino a tarda serata, si susseguiranno spettacoli e show di drifting e freestyle motocross. Sabato il programma si aprirà nel tardo pomeriggio. Dalle 17:00 Viale della Repubblica e Piazzale Roma si coloreranno con la Pitlane di moto storiche e l’esposizione dei nuovi modelli delle principali case motociclistiche, mentre nel parcheggio delle Poste ci sarà uno show di Vespa freestyle. Alle 18, in piazza della Repubblica, sfileranno le moto storiche per un appuntamento che ogni anno riesce a catturare l’attenzione dei tanti visitatori.

Sempre in piazza della Repubblica, alle 21:30 ci sarà il coinvolgente concerto della tribute band dei Queen “Regina – The Real Qeen Experience” e, alle 23:45, partirà lo spettacolo pirotecnico. Nell’Arena 58, dalle 19, un’altra ricca serata di spettacoli e show di freestyle.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.