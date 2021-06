Misano celebra la qualità del suo mare con la Bandiera Blu e un Seabin a Portoverde

Il raccoglitore di rifiuti galleggianti, affidato in usufrutto gratuito da Round Table Italia alla Portoverde Spa, è in grado di aspirare rifiuti come plastica e oli contaminanti dall'acqua di moli e porti turistici rimuovendo i pericoli per la vita marina

Misano Adriatico celebra la qualità delle sue acque con due momenti particolarmente significativi. Venerdì alle 18:00, nella Marina di Portoverde, verrà posizionato il raccoglitore di rifiuti galleggianti Seabin, affidato in usufrutto gratuito da Round Table Italia alla Portoverde Spa. Il Seabin aspira rifiuti come plastica e oli contaminanti dall'acqua di moli e porti turistici, rimuovendo i pericoli per la vita marina e mantenendo un ecosistema sano. “La Marina di Portoverde è un fiore all’occhiello di Misano Adriatico – commenta l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi -. Siamo lieti di collaborare con Round Table Italia e con la direzione del porto turistico per tutelare l’ambiente e la qualità delle nostre acque. Portoverde è l’unico approdo in Emilia-Romagna a poter issare la Bandiera Blu e di questo andiamo orgogliosi”.

“Siamo felici e onorati – spiega il presidente della Portoverde Spa Lorenzo Spadini - che il presidente di Round Table Italia Marino Mercatali, unitamente a Winni’s Italia, abbiano scelto il Marina Portoverde per l’installazione di Seabin, il cestino galleggiante che raccoglie le micro plastiche ed i rifiuti galleggianti nel nostro mare. Un ulteriore passo dall’alto valore, anche simbolico, per la sempre crescente attenzione verso la qualità del nostro mare, che viene scelto da migliaia di persone come meta delle proprie vacanze”.



Un secondo momento, molto atteso, è quello che vedrà issare la Bandiera Blu. Cittadini e turisti sono invitati sabato mattina alle 11.00 in Piazzale Roma a Misano Centro, quando insieme alle autorità e alle forze dell’ordine ci si riunirà intorno al pennone per la cerimonia. Al termine aperitivo per tutti i presenti offerto dall’Amministrazione.