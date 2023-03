Al Misano Circuit batte forte il cuore della Superbike: presentato il round dell'Emilia-Romagna

Il Motul Fim Superbike World Championship Emilia-Romagna Round sarà al Simoncelli nel weekend 2-4 giugno prossimi, quinto appuntamento stagionale e secondo in Europa dopo la tappa di Barcellona. L’edizione 2023 è stata presentata giovedì mattina a Misano World Circuit insieme al poster ufficiale, alla presenza delle istituzioni e dei team Aruba e Barni protagonisti in pista. Misano World Circuit è fra i primi tre circuiti al mondo per numero di gare del WorldSBK: se ne sono disputate 61 ed è a ridosso di Assen e Phillip Island. La prima avvenne 32 anni fa, nel 1991, con la vittoria della Ducati di Doug Polen.

Si tratta di uno dei grandi eventi internazionali del calendario di MWC, reduce da una edizione che nel 2022 ha messo insieme oltre 65mila spettatori nel weekend e che ha visto in pista la doppietta della Ducati di Alvaro Bautista, con Superpole Race vinta da Toprak Razgatlioglu. Un’edizione, quella dello scorso anno, già sostanzialmente in linea con quelle pre-pandemia (70mila spettatori nel 2019). Dodici mesi fa furono 130 i giornalisti accreditati da 15 Paesi, per un evento che a pieno regime produce un indotto economico sul territorio stimato in oltre 25 milioni di euro e garantisce una visibilità sui media televisivi misurata dall’organizzazione in 135 milioni di telespettatori.

“Gli oltre 50 anni di storia del nostro circuito – ha detto in apertura Luca Colaiacovo, Presidente Santa Monica SpA – si intrecciano con leggendarie gare della SBK, un evento che da sempre esprime un feeling straordinario fra i fans ed i grandi campioni protagonisti in pista, allargandosi ad una presenza colorata e festosa sul territorio. Abbiamo accompagnato questa affascinante esperienza sportiva con una struttura sempre più completa e all’edizione 2023 dell’Emilia-Romagna Round ci presentiamo con l’abito della festa”. Nel suo intervento Giammaria Manghi, responsabile della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, ha ricordato il convinto sostegno a favore di questo appuntamento inserito in un calendario sportivo regionale di altissimo livello

“La Regione Emilia-Romagna crede fortemente nella Sport Valley e punta sugli eventi di grande respiro per la promozione del territorio – ha detto -. La Superbike, accanto alla MotoGp, rappresenta una grande possibilità di valorizzazione delle nostre case motoristiche e di tutto il potenziale che gli eventi sportivi possono offrire”. Valorizzazione che si unisce a quella del territorio, quest’anno più che mai. Il media event che darà il via al weekend di gara al Misano World Circuit prevede, infatti, un tour in e-bike per le EcoVie di Misano Adriatico. “Cerchiamo di raccontare che fuori dal circuito c’è un bellissimo territorio da vivere – ha spiegato il Sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni -. Le EvoVie sono un progetto che unisce i nostri percorsi ciclabili per vivere Misano a piedi o in bicicletta. Non tutti i circuiti possono vantare uno sguardo dalla collina al mare, l’orizzonte che è possibile viVere attraverso le EcoVie”. Andrea Albani, managing director MWC ha tirato le somme sulla prima fase di prevendita, terminata il 28 febbraio: “Siamo sin qui soddisfatti. Abbiamo connesso le proposte con altri eventi internazionali e i fans hanno apprezzato l’occasione, manifestando interesse per l’Emilia-Romagna Round. Le prevendite avranno un altro step per l’acquisto scontato con scadenza 10 maggio. L’obiettivo è di salire ancora rispetto al 2022 e tornare alla dimensione pre-covid”.

La dimensione che assume l’Emilia-Romagna Round nel calendario del World Superbike l’ha riassunta Francesco Valentino, Head of WorldSBK Commercial & Marketing Department Dorna Group. “Il Mondiale Superbike ha una audience televisiva di 127 milioni di persone, è il terzo per numeri nell’ambito del motorsport – ha spiegato -. Se andiamo a fare una divisione per numero di round, il gap dai primi due si riduce. Il circuito di Misano ha fatto, lo scorso anno, un più 30% rispetto alla media e storicamente è un evento di grande successo”. Oggi erano presenti a MWC i piloti dell’Aruba Racing Ducati Team e del Team Barni in gara nel WorldSBK e WorldSSP: Alvaro Bautista, con un saluto da remoto, Michael Ruben Rinaldi, Danilo Petrucci Nicolò Bulega e Jury Montella coi manager Serafino Foti e Marco Barnabò.

“Misano è il round i casa – ha detto Rinaldi -, con la Ducati storicamente abbiamo ottenuto buoni risultati. L’inizio di campionato ha mostrato dei segnali di crescita. Rispetto all’anno scorso mi sento molto più veloce, credo di potermi giocare il podio ad ogni gara”. “Sono contento di essere tornato nel paddock – le parole di Petrucci -. Quando il team Barni mi ha offerto la possibilità di correre il Mondiale con la moto che ha vinto lo scorso anno, non potevo non provarci. Soprattutto, sono contento di ritrovare il pubblico. Non vedo l’ora di correre a Misano. “La nostra stagione è partita molto bene – ha spiegato Bulega -. La moto è migliorata, io ho cercato di fare di più negli allenamenti invernali. È stato bello essere il primo pilota a riportare la Ducati alla vittoria in Supersport dopo tanti anni. Ora siamo in testa, cercherò di fare bene e mantenere questa posizione fino alla fine”. “Il mio inizio è stato invece sfortunato – ha detto Montella -. Il nostro campionato riparte ora, dall’Europa. La moto e l’ambiente mi piacciono, proverò a presentarmi al meglio per Assen”. “Abbiamo iniziato la stagione come l’avevamo conclusa – le parole di Serafino Foti -. Ora dobbiamo rimanere concentrati, perché vogliamo regalare un altro anno fantastico ai nostri tifosi”. “Ho sempre sperato in cuor mio di far tonare Danilo Petrucci a correre con noi – ha detto Marco Barnabò -. Sono contento di entrambi i piloti. Per un team privato, rimanere competitivi è difficile. Dobbiamo continuare a lavorare, il livello si è alzato”.

La mattinata ha visto anche la presentazione del nuovo Junior Team voluto dal collaudatore Ducati Michele Pirro, che sarà in gara al CIV nella categoria 600. “Tutto nasce dalla collaborazione con il circuito, che ha visto Garage 51 entrare a far parte nella MWC Squadre. Un’area, che non è solo commerciale, ma anche di formazione, per fare crescere i giovani talenti azzurri. Lo scorso anno, da questa collaborazione, è partita anche la scuola di formazione per meccanici. La nascita del Garage 51 by Team Barni è la prosecuzione di questo progetto. L’obiettivo principale è creare uno sbocco per piloti e meccanici che intendono crescere, insegnando loro un metodo. Sarà una grande emozione portare i colori del Misano World Circuito in giro per i circuiti di tutta Italia”.