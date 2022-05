Misano comune bike friendly, consegnata la bandiera gialla della Fiab

È stata consegnata questa mattina, nelle mani del sindaco Fabrizio Piccioni, la bandiera gialla con cui la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) riconosce il grado di ciclabilità dei territori e premia le politiche bike friendly dei Comuni. Il Comune di Misano Adriatico, nel corso della cerimonia che si è svolta online lo scorso 8 aprile, è stato riconosciuto per il quarto anno consecutivo Comune ciclabile con 3 bike smile. Da parte della FIAB, in particolare, è stato riconosciuto l’importante lavoro per la messa in sicurezza e l'incremento delle piste ciclabili sul territorio. Della realtà misanese è stato apprezzato anche il brand EcoVie, il progetto lanciato la scorsa estate che mette a sistema tutto ciò che in questi anni è stato realizzato - e quanto in cantiere - per garantire a cittadini e turisti l’opportunità di cambiare abitudini e comportamenti verso una mobilità sostenibile e salutare.