Misano comune "ciclabile", per il terzo anno di fila arriva la Bandiera gialla

Per il terzo anno consecutivo Misano Adriatico è stato insignito della bandiera gialla, riconoscimento nazionale della Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) che premia le amministrazioni locali più attente alle politiche per la mobilità in bicicletta. La consegna delle prime 51 bandiere 2021 della IV edizione di ComuniCiclabili si è svolta questa mattina a distanza. Ancora una volta la Fiab ha valutato positivamente il grado di ciclabilità del territorio misanese, riconoscendo gli sforzi compiuti dall’amministrazione per fare di Misano un Comune sempre più ciclabile e sostenibile. Sono 20 i km di piste ciclabili presenti sul territorio comunale, una percentuale importante che ha permesso a Misano di raggiungere con abbondante anticipo l’obiettivo di 1,5 mt per abitante fissato dalla Regione nell’ambito del PAIR (Piano Aria Integrato Regionale). Il patrimonio ciclabile è inoltre destinato ad aumentare: sono già stati finanziati dalla Regione Emilia Romagna gli interventi per la realizzazione della Misano Monte-Scacciano e della Riccione-Tavoleto, col terzo tratto che collegherà la ciclabile alla frazione Cella; il tratto Scacciano-Riccione è stato appaltato nell’ambito del pacchetto di interventi che riguardano la realizzazione della bretella della Statale 16, mentre il tratto Villaggio Argentina – Misano Mare è in fase di progettazione Presente alla cerimonia l’Assessore all’ambiente Nicola Schivardi, che ha ritirato virtualmente la bandiera per Misano Adriatico.

“Oltre al buon lavoro fatto sui percorsi ciclabili – spiega Schivardi è stato particolarmente apprezzato quanto fatto in termini di segnaletica e comunicazione, nonché di monitoraggio dei flussi grazie ai due totem contabici installati sul lungomare, che hanno fatto registrare fino a 100.000 passaggi nel mese di agosto. Apprezzato anche l’impegno per incentivare il pedibus come forma di moderazione del traffico, uno dei punti presenti nel nostro PUMS”. L’attestazione di Comune Ciclabile è accompagnata da un punteggio (da 1 a 5 bike-smile) assegnato in base a diversi parametri di valutazione all’interno di 4 aree di intervento: mobilità urbana, cicloturismo, governance e comunicazione. Misano Adriatico ha confermato le sue 3 bike smile. “E’ un riconoscimento al quale teniamo molto – sottolinea il sindaco Fabrizio Piccioni – perché premia un percorso nel quale Misano ha investito risorse ed energie e che mira al miglioramento della qualità della vita e dell’aria che respiriamo. Proseguiremo con convinzione su questa strada, tant’è vero che abbiamo già programmato i prossimi interventi per completare la nostra rete di piste ciclabili”.