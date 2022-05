Il Comune organizza in autonomia i centri estivi, sconto del 25% sulla quota del secondo figlio iscritto

Si apriranno il 16 maggio le iscrizioni al centro estivo del Comune di Misano Adriatico. Gestito dalla Cooperativa Sociale Il Millepiedi, che si è aggiudicato la concessione del servizio, il centro estivo si rivolge a bambini di età compresa tra 6 e 14 anni e si svolgerà dal 1° luglio al 31 agosto con sede presso la Scuola primaria Colombo. La proposta prevede laboratori manuali ed espressivi, giochi sportivi e di cooperazione, uscite pomeridiane al mare e un supporto nei compiti estivi. Tutte le attività avranno come filo conduttore un’ambientazione fantastica.

“Dopo alcuni anni in cui i centri estivi venivano organizzati in convenzione con il Comune di Cattolica – spiega il vicesindaco e assessore ai servizi scolastici Maria Elena Malpassi – quest’anno abbiamo voluto intraprendere questa nuova esperienza in autonomia. Da qui la collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Millepiedi, che si è aggiudicata la concessione del servizio”.

Il centro estivo si terrà tutti i giorni, dal lunedì al sabato, con orario di entrata alle 8 e tre diverse possibilità di uscita: alle 12 (senza pranzo), alle 14 o alle 18 (dal lunedì al venerdì). Le iscrizioni potranno essere presentate dal 16 al 31 maggio, nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì, dalle 17,30 alle 19, presso la scuola media Giovanni XXIII, in Via Don Lorenzo Milani. Possono iscriversi sia i residenti nel Comune, sia i non residenti, purché abbiano frequentato una scuola di Misano. È previsto uno sconto del 25% sulla quota del secondo figlio iscritto.