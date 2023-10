Misano, consegnate 100 borracce agli alunni delle elementari: "Educhiamo i giovani a ridurre la plastica"

Sensibilizzare le giovani generazioni alla tutela della risorsa idrica e alla riduzione della plastica: è questo lo scopo che l’amministrazione comunale di Misano Adriatico intende perseguire attraverso la distribuzione di borracce agli alunni della scuola primaria. Lo scorso anno furono consegnate 700 borracce alle scuole primarie Colombo, Gabelli e Misano Monte. Quest’anno, all’avvio del nuovo anno scolastico, il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Maria Elena Malpassi e l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi hanno consegnato personalmente 100 borracce agli alunni delle classi prime degli stessi plessi. Le borracce, realizzate in acciaio inox, sono leggere, resistenti, riutilizzabili e personalizzate con il logo del Comune di Misano.

“Con la distribuzione delle borracce intendiamo incentivare l’utilizzo di acqua dei distributori installati nelle scuole – spiega l’assessore Schivardi -. In questo modo, si sensibilizzano gli studenti non solo alla tutela della risorsa idrica, ma anche dell’ambiente. Se i giovani si abituano a fare uso di contenitori riutilizzabili e non inquinanti l’ecosistema ne trarrà un beneficio enorme. Oggi più che mai proteggere e preservare l’ambiente e la risorsa idrica è indispensabile per garantire un futuro sostenibile alle nuove generazioni. Per questo come Amministrazione abbiamo investito in progetti di sensibilizzazione rivolti ai ragazzi delle scuole”.