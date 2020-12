Misano dà il via libera al mare d'inverno: bar e ristoranti potranno ampliarsi

Il Consiglio Comunale ha approvato una delibera che regola l’installazione di opere temporanee per consentire a bar e ristoranti di ampliare su aree a loro disposizione anche in questi mesi, l’area destinata ai propri clienti. La richiesta è pervenuta da parte dei titolari di pubblici esercizi ai quali è concessa la possibilità di ampliare, in forma provvisoria e stagionale, i loro spazi di accoglienza del pubblico per rispettare le norme sul distanziamento sociale. Le opere, di area massima pari a 30 mq, dovranno soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, e dovranno essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni e come limite al 31 maggio, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale.

“E’ un’opportunità prevista dalla Legge Regionale – il commento del Sindaco Fabrizio Piccioni – e volentieri abbiamo colto l’istanza degli operatori se ciò agevola la loro attività e la orienta al completo rispetto delle norme sul contrasto al contagio. I locali sul mare potranno quindi disporre di altre aree panoramiche a disposizione della clientela, così come i bar del centro potranno ampliare la loro offerta. I progetti andranno presentati al Comune che ne valuterà i requisiti anche quanto all’utilizzo di materiali ecosostenibili”.