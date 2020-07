Misano garantisce il tempo scuola regolare a tutti gli alunni all'interno dei propri plessi

Ai lavori del tavolo partecipano oltre all’Amministrazione comunale in persona del Vicesindaco Malpassi e degli uffici competenti anche il Dirigente Scolastico, la Presidente del Consiglio di istituto e la referente della ditta che gestisce la mensa scolastica. Ad oggi, a seguito di incontri tra le parti e concomitanti sopralluoghi nei vari plessi, recependo le indicazioni al momento a nostra disposizione provenienti dal CTS e da Anci, il comune è in grado di garantire il tempo scuola regolare a tutti gli alunni all'interno dei propri plessi.

Ciò è possibile anche in virtù di lavori di adeguamento delle aule e degli spazi comuni e di acquisti di arredi che l’Amministrazione, attraverso l’ufficio tecnico e l'ufficio pubblica istruzione, effettuerà nelle prossime settimane, in accordo e collaborazione con la dirigenza scolastica. Il prossimo incontro è stato già programmato per martedì 11 agosto anche al fine di approfondire il tema del servizio di trasporto scolastico per il quale si attendono chiarimenti. Seguiranno ulteriori comunicazioni anche in merito ai servizi 0/6 per i quali stanno approfondendo il tema degli spazi utilizzabili e pertanto sono in corso in questi giorni i relativi sopralluoghi.

“Il lavoro incessante e proficuo del tavolo e la condivisione di intenti e obbiettivi comuni di tutte le parti che vi partecipano e che ringrazio per il grande spirito di collaborazione, spiega il vicesindaco Maria Elena Malpassi, ci consentirà di garantire a tutti gli alunni una ripartenza della scuola al 14 settembre in condizioni di assoluta sicurezza e senza limitazioni di orario e di servizi”.