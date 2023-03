Misano, inaugurata la panchina rossa contro i femminicidi: "Serve una riflessione sincera sulla libertà"

Con l’inaugurazione di un’installazione sul femminicidio, posizionato vicino alla panchina rossa in piazza Castello a Misano Monte, si sono aperte oggi le iniziative organizzate dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Misano Adriatico in occasione della giornata internazionale della donna. Presenti, all’evento di sabato, gli alunni della classe quinta della primaria di Misano Monte che, alla presenza delle autorità, hanno assistito alla lettura de “Il tuffo di Lulù”. Le iniziative proseguiranno al teatro Astra, mercoledì 8 marzo alle 21:00, con l’intenso spettacolo teatrale "Io credo nell'amore", ideato dalla professoressa Adele Catapano, elaborato e messo in scena da una rappresentanza delle classi terze della scuola secondaria di primo grado "Giovanni XXIII".

Infine, domenica 12 marzo alle ore 16, presso la Biblioteca di Misano Adriatico, l’attore Marcello Franca, con l’accompagnamento musicale a cura di Gabriele Muccioli e Sara Arcangeli, interpreterà il testo di Gianmario Grillo dal titolo "Libere - Cinque donne". Uno spettacolo forte, energico, profondo che racconta la storia vera di cinque donne verso una libertà che gli era stata negata dal pregiudizio, dall’arroganza o dalla violenza. Al termine sarà offerto un aperitivo ai partecipanti.

"La celebrazione dell'otto marzo – dice Manuela Casalboni, presidentessa della Commissione Pari Opportunità di Misano - dovrebbe liberarsi della tanta retorica che spesso l'accompagna, per trasformarsi in una riflessione sincera e condivisa sul fatto che i diritti si basano sulla conquista della libertà, cioè sulla possibilità concreta di esercitare quei diritti, senza giudizi e preclusioni. Lavorando molto con le nuove generazioni ci accorgiamo che per loro, per fortuna, molti pregiudizi stanno cadendo, ma è la società, nel suo insieme, che deve far sì che si creino reali pari opportunità affinché i diritti di tutti siano rispettati."

“L’amministrazione sostiene convintamente tutte le iniziative a favore dei diritti e contro ogni tipo di discriminazione – ha spiegato l’assessore Nicola Schivardi, presente in rappresentanza della giunta -, anche se è triste constatare che nel 2023 sia ancora necessario affermare i diritti delle donne. Un grazie alla Commissione Pari Opportunità che si adopera ogni giorno per essere al fianco delle donne in ogni tipo di lotta”.