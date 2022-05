Partiti i lavori di manutenzione dell'ecovia sulle colline e il ripristino del canale del Rio Alberello

Due interventi di manutenzione straordinaria hanno visto al via in questi giorni nel territorio di Misano Adriatico. Il primo riguarda i lavori di ripristino delle stradine e di manutenzione dei fossi dell’EcoVia delle Colline, il più tecnico dei tre percorsi che compongono il progetto Misano EcoVie, che attraversa strade sterrate, con salite e discese fra le colline affacciate sulla costa. Partendo dal confine del Monte Annibolina, si interverrà sul tracciato che collega la zona di Ca’ Rastelli e la Camilluccia, proseguendo verso Misano Monte.

L’intervento rientra nell’ambito del bando per la manutenzione straordinaria della sentieristica e dei percorsi escursionistici di interesse provinciale, per il quale il Comune di Misano Adriatico ha ottenuto un contributo di 32.000 euro dalla Provincia di Rimini, a fronte di 45.000 euro complessivi, finanziati per la parte residua attraverso fondi comunali.

Si sono avviati in questi giorni anche i lavori di ripristino del canale del rio Alberello a Misano Brasile, in corrispondenza di via Tevere. In tale tratto la tombinatura del fosso ha subito dei cedimenti importanti, tali da richiedere un’ordinanza per vietare il passaggio e rendere necessario un intervento per il ripristino, in tempi brevi, della funzionalità idraulica e della sicurezza delle persone. Il progetto è stato realizzato dal Consorzio di Bonifica, che fornisce anche una parte delle risorse (30.000 euro il costo complessivo dell’intervento). Si tratta del primo intervento sul Rio Alberello, a cui ne seguiranno altri nei prossimi mesi.