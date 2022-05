Guarisce dal tumore e prepara le piadine per tutti i medici dell'ospedale

Maurizio Magi, 65 anni, abita a Misano Adriatico dove il motociclismo è religione. Due anni fa la diagnosi di tumore al pancreas, il ricovero, l'operazione e le terapie a Borgo Roma, ospedale veronese d'eccellenza. "Se guarisco, porto qui le moto e le piadine", aveva promesso ai medici che lo avevano in cura. Maurizio è guarito, è risalito in sella, ed ha portato due moto e tutto l'occorrente per le piadine all'esterno dell'ospedale, offrendole al personale sanitario. Con lui, gli amici del Moto Club Misano, perchè a Borgo Roma Maurizio ha corso e vinto il gran premio della vita: "E' come aver vinto un mondiale. Tre anni fa mi dissero che potevo morire; sono uno che in pista con la moto va a 300 all’ora, ma a quella roba lì non ci avevo mai pensato. Son venuto qui perché bisogna sensibilizzare la gente su queste cose".