Misano mette in campo il Tour dei Campioni: le strade dell'entroterra dedicate ai motori e alle bici

Le opportunità offerte dal cicloturismo e le potenzialità del turismo green e slow sono state illustrate ieri pomeriggio, al Misano World Circuit, ai rappresentanti delle categorie economiche di Misano Adriatico. L’occasione è stata la presentazione del Tour dei Campioni, un progetto nato da un’idea della AG Eventi di Alessandro Gualazzi, allo scopo di legare i territori che sorgono a cavallo tra Marche ed Emilia-Romagna, accomunati dalla grande passione per i motori e per la bici. Il Tour dei Campioni mette a rete i percorsi cicloturistici di questi territori diventati un simbolo internazionale del motociclismo - e in cui tanti campionati hanno scelto di vivere - allo scopo di far scoprire le bellezze paesaggistiche di queste terre sulle strade dei grandi piloti. Tavullia è il Comune capofila dell’iniziativa che unisce sei Comuni a cavallo tra le province di Pesaro Urbino e Rimini: Tavullia, Gradara, Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna e Montescudo-Montecolombo.

“Siamo felici di far parte di questo progetto – il commento dell’amministrazione comunale -. Il nostro comune già da qualche anno ha investito sulla valorizzazione dei propri percorsi cicloturistici, per far vivere Misano Adriatico da un’altra prospettiva, sia per i cittadini che possono fruirne tutto l’anno, sia per i turisti. Con un territorio che spazia dalla collina al mare, Misano Adriatico ben si presta ad un turismo green e slow, e ad una vacanza all’insegna dello sport. Questo progetto, che mette in rete diverse realtà e due Regioni, è una straordinaria occasione di promozione per le nostre terre”.

La presentazione del Tour dei Campioni è stata l’occasione per fare il punto, insieme agli operatori, sul cicloturismo, un settore che ha conosciuto una rapida ascesa negli ultimi anni, accelerata anche dalla pandemia. È in questo contesto che si inserisce il progetto EcoVie, con il quale il Comune di Misano Adriatico ha dato vita ad un sistema complessivo ed integrato per promuovere una mobilità sostenibile e salutare. Le EcoVie sono strade, percorsi e sentieri che possono essere percorse a piedi, in bicicletta, a cavallo o in monopattino, a seconda delle caratteristiche dell’itinerario, e sono pensate per muoversi all’interno del territorio di Misano in modo da scoprirne le peculiarità più green. Dal lungomare all’entroterra le EcoVie sono un nuovo modo di vivere il territorio per i turisti e i cittadini, per le famiglie o per gli sportivi, per gli amanti della natura e per chiunque voglia godere di paesaggi mozzafiato, percorsi naturalistici ed esperienze slow.

Per valorizzare le opportunità legate al cicloturismo, è stato coniato anche il brand Misano Bike & Green, che punta a promuovere una vacanza all’insegna dello sport e della natura, proponendo 8 differenti itinerari per scoprire le bellezze del territorio in bicicletta. Presenti, all’incontro con le categorie economiche, anche gli organizzatori dell’Italian Bike Festival, che dallo scorso anno ha trovato una nuova collocazione all’interno del Misano World Circuit. Un’edizione, quella 2022, che ha fatto registrare un totale di 42.000 visitatori, cinquecento espositori su 50.000 metri quadrati di area expo e che ha generato un impatto economico e turistico di 5.550.480 euro, in crescita dell’8% rispetto al 2021. L’edizione 2023 tornerà a Misano dal 15 al 17 settembre, insieme al palinsesto di gare “La Gialla Cycling”: una granfondo su strada, cicloturistiche per bici da corsa e gravel, gare per giovanissimi ed esordienti.