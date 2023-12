Misano, motori ed eventi spingono il turismo: +8,8% di arrivi. "Nel 2024 torniamo ai livelli pre-Covid"

Sistemate le anomalie sulla raccolta dati, c’è soddisfazione a Misano per le percentuali di arrivi e pernottamenti dei primi dieci mesi dell’anno che segnano rispettivamente un incremento dell’8,8% e del 4,9%. Un premio al lavoro svolto per agevolare lo svolgimento di eventi posizionati nei periodi più utili al sistema dell’accoglienza. Tra questi, fondamentale è stato l’apporto degli eventi sportivi: dal calcio al pattinaggio, dalla pallamano al basket, senza tralasciare le manifestazioni che si svolgono in circuito, gli appuntamenti sportivi si sono rivelati particolarmente efficaci per incrementare le presenze in bassa stagione, come confermano i dati di aprile, maggio, settembre e ottobre.

Il 2024 ha premesse positive. La conferma degli eventi in programma abitualmente e l’aggiunta in autodromo di due appuntamenti internazionali come la Formula E e lo JuniorGP nella seconda metà di aprile, oltre al ritorno del biennale WDW a luglio, rappresentano ottime occasioni per incrementare il movimento turistico anche internazionale.

“Aggiungo – commenta Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano - lo storico appuntamento con l’arrivo a Rimini della prima tappa del Tour de France, un evento di profilo straordinario che garantirà visibilità e arrivi a vantaggio di tutta la Riviera di Rimini. Insieme alla Regione abbiamo puntato forte sull’offerta di appuntamenti con lo sport: oltre a garantire indubbie ricadute rappresentano un messaggio positivo verso una domanda turistica che trova sui nostri litorali, sempre più belli e rinnovati, risposte di qualità. Fondamentali sono l’apporto della Fondazione Misano e la sinergia con le categorie economiche. Si tratta di successi organizzativi figli di un lavoro condotto insieme e con impegno, capacità di tessere relazioni e tempestività nel cogliere le opportunità. Il dovere dell’amministrazione è quello di offrire opportunità che poi gli imprenditori declinano in pacchetti di soggiorno e servizi".

"L’obiettivo che dobbiamo darci – conclude Piccioni - è colmare il gap col 2019 e metterci alle spalle gli effetti del Covid. Sono convinto che senza l’alluvione e le conseguenze sofferte anche sulla costa, ci saremmo riusciti quest’anno. Ce la faremo nel 2024”.

“I dati confermano l’idea positiva che noi albergatori ci eravamo fatti già da un po’ – commenta Massimo Leardini, presidente dell’Associazione Albergatori -. Abbiamo fatto una bella stagione perché Misano ha saputo sfruttare le sue qualità, vale a dire l’essere una città ancora vivibile, con spazi verdi e a misura di famiglia che la rendono la meta ideale per le vacanze. Gli eventi sportivi, inoltre, ci hanno dato una bella spinta, consentendoci di allungare la stagione e di portare presenze non legate esclusivamente al turismo balneare. La presenza del Misano World Circuit è per noi molto importante: oltre car conoscere Misano in tutto il mondo, negli ultimi anni il circuito ha saputo trasformarsi in una struttura che lavora praticamente 365 giorni all’anno e, recentemente, ha dimostrato di avere un bel potenziale da poter sfruttare anche come congressuale. Ora il lavoro da fare sarà quello di anticipare sempre più la stagione e di sfruttare le potenzialità che il nuovo Pug offre per la valorizzazione in chiave turistica delle aree a mare”.