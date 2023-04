Misano si trasforma nel paese del cioccolato ed è una dolce Pasqua con il pieno di turisti

È stato un bell’assaggio d’estate, dal punto di vista delle presenze, il weekend pasquale che si è appena concluso. Nonostante le temperature ancora lontane da quelle estive e un meteo incerto fino all’ultimo, in tanti si sono regalati un weekend, o anche solo una passeggiata, per le vie del centro e il lungomare di Misano. Da venerdì fino a Pasquetta, Misano Adriatico si è trasformato nel Paese del cioccolato con il ChocoFest ed il concerto dei Moka Club, in programma la sera di Pasqua, ha richiamato come sempre un numeroso pubblico.

“Il lungo weekend pasquale di Misano è stato davvero positivo e anche bene augurante in vista dei prossimi ponti, a cominciare da quello del 25 aprile, che sarà anticipato dall’attesa Festa della Segavecchia - il commento del sindaco Fabrizio Piccioni -. Tutta la costa ha vissuto giornate di grande affluenza, di generale apprezzamento e siamo contenti di poter esibire lo stato avanzato dei lavori sul lungomare, il cui primo stralcio sarà ultimato entro la fine di maggio”.

Soddisfazione viene espressa anche dai rappresentanti degli albergatori e degli esercizi commerciali. “Le presenze ci sono state ed è stato un buon weekend sotto tutti i punti di vista – commenta Massimo Leardini, presidente degli albergatori –. Va detto che solo una parte degli alberghi erano aperti, perché non tutte le strutture sono attrezzate per aprire a inizio aprile. Credo, inoltre, che le previsioni meteo abbiano un po’ spaventato qualcuno. È stato, comunque, un bel biglietto da visita. Molti ritorneranno anche per il ponte del 25 Aprile, quando avremo l’evento della Segavecchia, e per quella data apriranno anche altre strutture”.

“È stata una Pasqua che ha regalato delle grandi soddisfazioni – il commento di Morena Carnevali, consigliera della delegazione di Riccione-Misano-Coriano per Ascom Confcommercio -. Ci sono state tantissime presenze e di qualità, con un bell’indotto per Misano. Se questi sono i presupposti per la stagione, sono molto positivi. Purtroppo, non siamo riusciti ad accontentare tutti, dato l’altissimo numero di richieste che abbiamo avuto, ma siamo molto soddisfatti”.

“Siamo abbastanza contenti – commenta Antonio Gaia, presidente di Confesercenti -. I ristoratori, in particolare, hanno lavorato tantissimo. Per i settori extra ristorazione il tempo non ha aiutato, ma confidiamo nel ponte del 25 Aprile. La gente ha voglia di muoversi, speriamo in un bel weekend di sole e caldo”.