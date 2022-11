C'è chi non rinuncia al pattinaggio sul ghiaccio, la pista di ultima generazione riduce i consumi del 40%

Il Natale 2022 di Misano Adriatico sarà all’insegna di luci e divertimento, ma con un occhio attento al contenimento dei consumi energetici. La città si appresta a celebrare il periodo più magico dell’anno con una grande novità: una pista di ghiaccio sostenibile e a consumi ridotti, grazie al progetto della ditta Dits Italia Srl e Giemme Sas, realizzato in collaborazione con il Comune. Sorgerà nella centralissima piazza della Repubblica e sarà attiva dall'8 dicembre, giorno dell'inaugurazione, fino all'8 gennaio 2023, tutti i giorni dalle 15 alle 20 (festivi e prefestivi dalle 10 alle 23) ad orario continuato.

La pista, che misurerà complessivamente 450 metri quadrati, è dotata di uno speciale motore 'inverter' di ultima generazione, capace di garantire consumi ridotti del 40 per cento rispetto ai tradizionali motori. I costi energetici, in base all'accordo stipulato, saranno sostenuti interamente dal privato responsabile dell'iniziativa, senza impattare direttamente sulle casse del Comune di Misano.

Per i più piccoli, saranno disponibili dei pinguini Xtraice, accessori che permettono di muovere i primi passi sul ghiaccio e di imparare a pattinare in completa sicurezza. Alla pista di ghiaccio si aggiungono le luminarie, installate già da diversi giorni nella zona commerciale di Misano, realizzate con Led di ultima generazione a bassissimo consumo. Ciò consentirà di garantire la tradizionale illuminazione natalizia, ma con un contenimento notevole dei costi. L’accensione ufficiale delle luminarie è in programma sabato 3 dicembre.

“Il periodo che stiamo attraversando impone scelte precise in tema di contenimento dei costi energetici – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -. Allo stesso tempo non vogliamo rinunciare a quel clima di gioia e di festa tipico del periodo natalizio. Ciò ci ha portato a propendere per soluzioni ecosostenibili, ma in grado di regalare ugualmente un Natale magico, in particolare ai più piccoli. Un grazie doveroso alla ditta Dits Italia che, insieme a Giemme, realizzerà a Misano una delle pochissime piste di ghiaccio del circondario, facendosi carico personalmente dei consumi”.