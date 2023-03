Misano saluta il luogotenente Travaglino che lascia il comando della Stazione carabinieri

A margine della seduta di martedì sera, il consiglio comunale di Misano Adriatico ha incontrato il Luogotenente Carica Speciale Nicola Travaglino che lo scorso 23 febbraio, dopo 47 anni di servizio di cui 27 al Comando della Stazione di Misano, è andato in congedo. È stata l’occasione, per assessori e consiglieri, di salutare l’ormai ex comandante e riconoscergli l’importante opera svolta nel comune di Misano. Come aveva già fatto in occasione della cerimonia dei saluti di fine anno dello scorso dicembre, quando gli fu conferito un riconoscimento, il sindaco Fabrizio Piccioni ha ricordato il prezioso lavoro svolto da Travaglino sul territorio. “Con le sue capacità e la sua attenzione – ha detto il primo cittadino – ha saputo instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione con l’amministrazione comunale e con l’intera comunità, diventandone un’istituzione e contribuendo alla crescita di Misano. A lui va il nostro sentito ringraziamento”.