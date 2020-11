Misano, sconti e contributi per asili nido e scuole materne

Due nuovi provvedimenti deliberati dal Comune di Misano per incrementare i servizi dedicati alla prima infanzia. Il primo riguarda la misura di sostegno “Al Nido con la Regione": grazie ai 49.000 euro assegnati al Comune di Misano dalla Regione Emilia-Romagna, 32 famiglie misanesi con bambini iscritti al nido e con un Isee inferiore a 26.000 euro potranno beneficiare per l'intero anno scolastico in corso di una considerevole riduzione dell'importo della retta. Le percentuali di sconto variano rispetto al reddito e possono abbattere il costo mensile anche dell’80%.

Il secondo coinvolge anche la scuola dell'infanzia, oltre al nido. La delibera adottata dalla Giunta prevede l’applicazione di uno sconto del 20% sulla retta qualora, in seguito ad una positività al Covid-19, si debba procedere su provvedimento dell'Asl alla chiusura di una sezione o di tutta la struttura di Nido e scuola infanzia.

“Due importanti interventi di politica di welfare a sostegno delle nostre famiglie e a beneficio dei nostri bambini - spiega il Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Elena Malpassi - approvati il 20 novembre, giornata internazionale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Mai come oggi è importante da un lato far sentire la vicinanza ma anche il sostegno economico dell’Amministrazione alle famiglie, in particolare quelle più giovani, e dall'altro garantire ai nostri bambini il diritto di vivere la normalità del loro percorso educativo assicurandone la continuità, nonostante il difficile momento che tutti siamo chiamati ad affrontare insieme".