Misano sempre più green e tra i nuovi alberi il Ginkgo Biloba, simbolo di resistenza e rinascita

Sono terminati i lavori in via Salvo D'Acquisto, zona centrale di Misano, dove oltre a sistemare l'incrocio con via Rossini è stato sistemato il marciapiede di fronte alla Caserma dei Carabinieri con la realizzazione del tratto di pista cicopledonale di circa 150 metri. A completare i lavori, la sistemazione delle aree verdi con la semina del prato, la messa a dimora di arbusti e siepi e la piantumazione di quattro alberi della specie Ginkgo Biloba.

“Anche questa è una scelta – dice Nicola Schivardi, Assessore all’Ambiente - studiata per dotare la Misano di specie che tengano conto della collocazione e della manutenzione, uscendo da stereotipi del passato e ragionando insieme agli esperti per la selezione della tipologia di pianta da adottare. Il ginkgo biloba è un albero con grande resistenza, oltre che a riassumere significati ulteriori e particolarmente attuali”.

La scelta, oltre che per la bellezza della pianta, ha anche un carattere simbolico. Il ginkgo biloba, arrivato in Italia dalla Cina a metà ‘700, è noto sia per le sue proprietà curative che per l’alto contenuto simbolico di resistenza e di rinascita che rappresenta. Il suo adattamento all’ambiente gli permette di vivere per tempi quasi infiniti. La piantumazione avvia anche l’avvicinamento a sabato 21 novembre, giornata nazionale dedicata agli alberi. In mattinata a Scacciano si terrà una cerimonia nel parco cittadino in cui è stata avviata la messa a dimora degli alberi ottenuti grazie all’iniziativa della regione Emilia-Romagna ‘Radici per il futuro’ per creare un polmone verde su via Dei Medici.

“Siamo già a buon punto – conclude Schivardi – coi lavori sia a Misano Monte che a Scacciano, con una settantina di alberi. Sabato a Scacciano terremo una piccola cerimonia, purtroppo non aperta al pubblico a causa delle restrizioni, che rilancia il desiderio condiviso di rendere Misano una città sempre più verde e attenta alla qualità ambientale”.