Si aggirava vicino alle discoteche con la droga: arrestato un 29enne

Lotta allo spaccio di droga. Arrestato un 29enne da tempo finito nel mirino dei carabinieri. Nei guai un giovane di origine albanese e residente nel riminese, fermato sul lungomare di Misano mentre era alla guida di un'auto. In macchina con lui anche un amico trovato con dello stupefacente e segnalato alle autorità come assuntore. Da lì la decisione di perquisire il mezzo, dove i carabinieri di Misano hanno trovato 18 grammi di cocaina già divisa in dosi.

La perquisizione è così proseguita nell'abitazione dove sono stato scoperti e sequestrati novemila euro in contanti, ritenuti frutto di spaccio, oltre a un bilancino di precisione, la sostanza utilizzata per tagliare la cocaina e l’occorrente per il confezionamento. Secondo quando ricostruito nelle indagini, il 29enne si aggirava di solito vicino alle discoteche di Misano e Riccione per tentare di vendere la droga. Un normale controllo con un finale amaro per il sospettato che risultava senza un'occupazione, ma con uno stile di vita molto alto per quelle che sarebbero dovute essere le sue possibilità. Il 29enne è stato arrestato e venerdì è comparso in tribunale per il rito direttissimo.