Misano si conferma comune bike friendly: consegnata la bandiera gialla della Fiab

Grande partecipazione, nella giornata di domenica, per l’evento Misano in Bici, che rientra tra le iniziative della manifestazione nazionale “Bimbimbici” promossa dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). Scopo dell’iniziativa è quello di incentivare la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta. A Misano, già da qualche anno, viene fatto attraverso una pedalata per le EcoVie che attraversano il territorio comunale, che vede la partecipazione di tanti giovanissimi, insieme alle loro famiglie. Oltre 150 i partecipanti che ieri, partendo da Piazzale Roma, hanno fatto un tour per le varie frazioni: Misano Brasile, Villaggio Argentina, Scacciano, Misano Monte, Misano Cella, Santa Monica, Belvedere e Portoverde. L’arrivo al Conca Village, dove si è tenuto un rinfresco a cura dell’associazione Valle del Conca. Fondamentale, per l’organizzazione dell’iniziativa, la collaborazione con i Comitati Cittadini.

Oltre a Misano in Bici, sono tanti i progetti e le politiche attraverso cui l’amministrazione comunale punta a promuovere la ciclabilità, a cominciare dallo sviluppo costante della rete di piste ciclabili sul territorio, che ora coprono 21 chilometri, ai quali si aggiungono i 7 chilometri del percorso cicloturistico Del Conca. Sforzi che, per il sesto anno consecutivo, sono valsi a Misano Adriatico l’attribuzione del riconoscimento di Comune Ciclabile con la conferma di 4 bike-smile. La Bandiera Gialla con cui la FIAB premia l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile è stata consegnata proprio in questi giorni dal presidente della FIAB Rimini Valerio Bonelli e da Alberto Rossini, entrato recentemente a far parte del Consiglio Direttivo dell’ente, al sindaco Fabrizio Piccioni e all’assessore all’ambiente Nicola Schivardi.