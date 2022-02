Misano si prepara all'estate con 4 nuovi impianti di videosorveglianza

Proseguono le attività per garantire la sicurezza del territorio di Misano. Nei giorni scorsi si sono svolti i sopralluoghi dei tecnici per l’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza. I siti individuati per le nuove telecamere sono quattro, posti in punti strategici: i parcheggi Sole e Gabbiano, il palazzo comunale e l’incrocio tra la statale 16 e Via Repubblica. L’installazione dei dispositivi consentirà di prevenire, accertare o ricostruire eventuali atti vandalici, furti o incidenti. I 4 nuovi siti, che saranno attivi prima dell’arrivo dell’estate, si aggiungono ai 9 già presenti sul territorio comunale.

“In vista dell’estate – commenta l’assessore con delega alla Polizia Locale Filippo Valentini -. abbiamo puntato su due parcheggi della zona mare, per prevenire il verificarsi di danneggiamenti, e un’intersezione stradale molto trafficata. La sicurezza è un fattore importante in chiave turistica, ma lo è in primis per i nostri cittadini. L’incremento della videosorveglianza può fungere da deterrente nei confronti di atti vandalici ma è importante anche per accertare reati, come già avvenuto in passato”.

L’investimento per il potenziamento della videosorveglianza ammonta a 65 mila euro e rientra nel progetto Misano Si Cura, con il quale l’amministrazione, a seguito della sottoscrizione di un protocollo con la Prefettura di Rimini, sta partecipando ad un bando ministeriale per l’ottenimento di fondi.