Arriva il triathlon, attenzione alle modifiche della viabilità in vista della manifestazione sportiva

La manifestazione sportiva di triathlon “Challenge Riccione 2022”, in programma sabato 30 aprile e domenica 1° maggio, interesserà nel suo passaggio le località di Misano Brasile, Misano Mare, Portoverde e Casacce. Il presidio della Polizia locale informa che, per consentire il transito della gara, sarà necessario apportare modifiche temporanee alla circolazione. Sabato 30 aprile verrà interdetto il transito dalle 9 alle 14,30 circa nelle seguenti strade: Via Litoranea Nord (tratto compreso tra via del Mare ed il confine con Riccione), via del Mare (tratto compreso tra Via Della Stazione e Via Litoranea Nord), via della Stazione fino a Portoverde.

Domenica 1° maggio sarà interdetta la circolazione dalle ore 9 alle 16 circa nelle seguenti strade: Via Litoranea Nord (tratto compreso tra Via del Mare ed il confine con Riccione), Via del Mare (tratto compreso tra Via Della Stazione e Via Litoranea Nord), Via della Stazione fino a Portoverde, Via del Ciglio, Via Adriatica Interna. Nelle ore di chiusura delle strade sarà comunque garantito l'accesso in Via Litoranea Sud e Via Litoranea Nord. Nel parcheggio “Il Gabbiano” l'accesso e l'uscita avverrà da Via Liguria - Parco Mare Nord.

L'accesso nella zona centro di Misano Mare potrà avvenire dalla Statale per via Garibaldi, mentre per quanto riguarda la zona Brasile l'accesso sarà consentito unicamente da Via Del Mare (rotatoria grande con impianto semaforico). Nella zona di Portoverde si potrà accedere liberamente il giorno 30 aprile, mentre il 1° maggio l’accesso sarà consentito solo da Cattolica (Zona parco Le Navi) o da Misano Mare (da via Garibaldi – Via Romagna). Per la tutela della sicurezza, inoltre, su tutte le strade interessate non potranno essere presenti autoveicoli in sosta. Pertanto, nelle fasce orarie sopra indicate, verrà regolarmente istituito e fatto rispettare il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli.

Ai residenti che avranno necessità di utilizzare l'auto durante queste fasce orarie, ai gestori delle attività commerciali, ai dipendenti, clienti e fornitori, è consigliabile di organizzarsi in anticipo tenendo conto dei blocchi circolatori che saranno disposti. Nella giornata di sabato sarà garantito il servizio di trasporto scolastico.