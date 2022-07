Spuntano nuovi Qr Code e urbanistica tattica, viaggio per scoprire le tradizioni della marineria

Il Comune di Misano Adriatico nell’ambito dei progetti europei legati allo sviluppo della pesca e della marineria (Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e Progetto Flag), ha ottenuto un contributo per la realizzazione di un progetto di valorizzazione della storia e delle tradizioni della marineria misanese. Obiettivo è la valorizzazione del turismo di Misano Adriatico e delle sue tradizioni storiche che ancora oggi sono un punto di forza dell’offerta turistica.

Il progetto consiste nella realizzazione di un percorso dedicato a Misano Adriatico e al suo legame con il mare, organizzato in otto tappe, distribuite lungo la via Litoranea fino alla Marina di Portoverde. Grazie ad un intervento di urbanistica tattica, ogni tappa sarà individuata mediante un’apposita cartellonistica e le ultime tre, anche mediante grafiche sull’asfalto, che riportano un Qr Code personalizzato con il nome del progetto e un numero progressivo. Ogni Qr Code rimanda a contenuti specifici, approfonditi con testi, interviste, video e foto.

Le otto tematiche riguardano Misano nella storia, lo sviluppo del turismo balneare, l’evoluzione della costa, la pesca e la tradizione marinara, le origini di Portoverde, il progetto del villaggio, l’Oasi del Conca e i grandi eventi sportivi. In questi giorni sono stati avviati i lavori per la realizzazione della segnaletica a terra e verticale, mentre l’evento di presentazione del progetto è previsto per la fine di luglio.