A Misano ultimi ritocchi alle aule, ritorno sui banchi per oltre 1.000 studenti

Ritorno sui banchi per oltre 1.000 studenti, venerdì (15 settembre), nelle scuole statali dell’Istituto Comprensivo di Misano Adriatico. La prima campanella suonerà per 149 bambini della scuola dell’infanzia (74 nella scuola Arcobaleno, 75 nella scuola Giardino magico), 533 alunni della scuola primaria (340 alla Colombo, 109 alla scuola di Misano Monte, 84 alla Gabelli) e 399 studenti della scuola media Giovanni XXIII. Lunedì 18 settembre toccherà ai 22 bambini della scuola paritaria parrocchiale San Giovanni Bosco di Misano Monte, mentre le scuole dell’infanzia comunali e il Nido comunale riapriranno giovedì 28 settembre (204 bambini in totale).

“A tutti i ragazzi che domani torneranno sui banchi e a quelli che lo faranno nei prossimi giorni – commenta la vicesindaca e assessore alla pubblica istruzione Maria Elena Malpassi – l’augurio da parte dell’amministrazione comunale è quello di vivere un sereno anno scolastico, che sia caratterizzato da tante nuove scoperte e anche nuove amicizie. L’invito è quello a essere sempre curiosi, perché la curiosità è il motore della conoscenza e stimola la creatività”.

Nei giorni scorsi la vicesindaca Malpassi e il sindaco Fabrizio Piccioni hanno portato personalmente il loro benvenuto alla nuova dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo, Stefania Menichella, augurandole buon lavoro. La nuova preside prende il posto della dottoressa Paola Fabbri, alla quale va il ringraziamento dell’amministrazione comunale per il lavoro svolto.

Manutenzione

Durante i mesi estivi, per accogliere al meglio gli studenti al ritorno sui banchi, sono stati realizzati lavori di manutenzione che hanno riguardato, in particolare, la tinteggiatura degli interni ed esterni, il montaggio di nuovi arredi e sistemazioni esterne. Proprio in questi giorni, inoltre, è stato affidato il secondo stralcio per la sostituzione degli infissi del polo scolastico Capoluogo.