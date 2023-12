Misano verso il nuovo piano di Protezione civile

Il Comune di Misano Adriatico si appresta a compiere un passo fondamentale verso il rafforzamento della sicurezza per i cittadini e per l'intera comunità. Nella seduta del Consiglio comunale di questa sera, infatti, verrà discusso e portato all'approvazione il nuovo Piano di Protezione Civile, un documento importante che si inserisce nell'ambito delle attività di prevenzione e gestione delle emergenze sul territorio. Il Piano di Protezione Civile è stato redatto in stretta collaborazione con gli altri Comuni dell'Ambito Riviera del Conca - Riccione, Cattolica, Coriano e San Giovanni in Marignano- e si inserisce all'interno di un quadro normativo aggiornato che prevede una gestione associata delle funzioni di protezione civile. L'approvazione rappresenta il culmine di un processo di lavoro congiunto e di condivisione di esperienze e competenze tra i vari enti coinvolti.

Il documento include dati di sintesi che forniscono una panoramica generale del Piano, un inquadramento dettagliato del territorio di Misano Adriatico, l'individuazione dei rischi specifici per la zona e la definizione degli scenari di emergenza, il modello d'intervento previsto per fronteggiare le diverse situazioni di rischio. Sono contenute, inoltre, le procedure operative standardizzate per garantire una risposta efficace e tempestiva e le modalità di comunicazione e informazione alla popolazione. L'approvazione del Piano rappresenta un traguardo significativo per il Comune di Misano Adriatico, che si conferma attento e proattivo nella gestione delle emergenze e nella tutela dei propri cittadini. Con l'adozione di questo strumento, il Comune si dota di una guida operativa aggiornata e conforme alle più recenti direttive regionali e nazionali.

“Si tratta di un Piano di primaria importanza – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -, perché da un lato stabilisce le modalità di intervento per il personale della Protezione Civile, qualora sia necessario l’intervento; dall’altro fissa le norme comportamentali e i riferimenti anche per i cittadini, in caso di calamità. Dopo l’approvazione in Consiglio, fondamentali saranno i momenti di divulgazione per illustrare il Piano alla cittadinanza”.