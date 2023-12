Misano vicina ai bimbi della chirurgia pediatrica, raccolti un centinaio di libri e giocattoli

Anche Misano Adriatico ha contribuito alla grande raccolta di libri e giocattoli organizzata dal gruppo The Marvel Friends per farne dono ai bambini ricoverati presso la chirurgia pediatrica dell'Ospedale Infermi di Rimini e della Pediatria dell'Ospedale Bufalini di Cesena. Venerdì, presso il punto di raccolta allestito nei locali messi a disposizione dalla Polizia locale, c’è stata la consegna di un centinaio di doni, raccolti grazie alla generosità dei commercianti di Misano, della Fondazione Misano e di tanti privati. A ritirarli sono stati Spiderman, Capitan America, Black Panther, alcuni dei supereroi impersonati dai The Marvel Friends.

“Un piccolo ma grande gesto che donerà gioia ai bambini che dovranno trascorrere le festività natalizie in un letto di Ospedale – il commento dell’assessore alla Polizia locale Filippo Valentini -. Ringraziamo le tante persone che hanno contribuito alla raccolta, dimostrando ancora una volta il grande cuore dei misanesi. Un grazie, infine, a Fabio, Andrea, Nicola, Alessandro, Enrico, Elisa e Federica per portare un sorriso ai bambini ricoverati”.