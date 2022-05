Tutti in pista con i camion, al Misano World Circuit due giorni dedicata alla grande community

Manca pochissimo al ritorno del Misano Grand Prix Truck 2022, in scena sabato e domenica (21-22 maggio) al Misano World Circuit. C’è grande attesa per lo spettacolo in pista, con la prova inaugurale del Goodyear Fia European Truck Racing Championship. La gara sarà solo uno degli ingredienti del week end. Oltre all’atteso raduno dei camion decorati, il paddock tornerà a vivere e sarà parte integrante dello spettacolo della due giorni dedicata alla grande community dei camionisti.

Nel paddock 1, nell’area prove, recandosi presso lo stand dei media partner Vado E Torno e Trasportare Oggi sarà possibile registrarsi per i test drive, che tornano dopo due anni di assenza. In pista e in strada si potranno testare i veicoli delle case costruttrici Daf, Iveco, Mercedes-Benz Trucks e Renault Trucks, dotati delle più innovative tecnologie e alimentazione green.

Si candidano a catturare attenzione, anche quest’anno, i mezzi che saranno esposti dal Circolo Camion Storici. Si tratta di mezzi datati anni ’30, ’40, ’50, ’60 e ’70, tutti restaurati o conservati. Tra gli altri, sarà possibile ammirare il Fiat 682 N2 del 1956, camion simbolo della ripartenza dell'Italia, prodotto fino agli anni '80 per il mercato africano, e l’autogru Fiat 300 Cristanini, mezzo che il 2 agosto del 1980, a seguito dell'attentato alla stazione di Bologna, diede una grande mano al Corpo dei Vigili del Fuoco.

Nell’area commerciale, oltre alle novità più interessanti delle case produttrici Iveco, Daf, Mercedes-Bez Truck Italia, Renault Trucks e Ford Trucks Italia, quest’ultima in partnership con Rossi Veicoli, sarà possibile scoprire tutte le proposte delle aziende che compongono la filiera.