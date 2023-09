Miss Mamma Italiana compie 30 anni, le finali nazionali con Carolina Rey tornano a Bellaria

Miss Mamma Italiana, il Concorso nazionale riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 e i 45 anni, compie 30 anni e per le sue fasi prefinali e finalissima nazionale sceglie nuovamente Bellaria Igea Marina per incoronare la vincitrice dell’edizione 2023 e le Miss di fascia. Per la sua 30° edizione, il Concorso organizzato da Te.Ma Spettacoli, in collaborazione con Fondazione Verdeblu e il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, presenterà delle novità tra le quali la direzione artistica di Roberto Vecchi, autore, giornalista e regista televisivo per Rai e altre realtà e la presentazione della Finalissima Nazionale a cura di Carolina Rey, attrice e conduttrice di Rai Uno.

Dopo più di cento tappe in tutta Italia, e una straordinaria selezione estera presso la Fiera del Turismo di Ginevra con mamme italiane residenti in Svizzera, oltre alla presenza presso la storica Fiera di Colmar, per un totale di circa un migliaio di concorrenti, Miss Mamma Italiana torna a celebrare la sua conclusione nella città romagnola di Bellaria Igea Marina che diventerà per le mamme finaliste il palco, una nuova opportunità per continuare a potersi esprimere per quel che sono, che sanno fare, che hanno da dire o che sognano di sperimentare.

"Quest’anno sarà la trentesima edizione di un contest che parla della mamma, elemento di riferimento per la famiglia, nostro segmento principale nella proposta turistica. Le oltre 100 tappe e la visibilità che ci dà la stampa Nazionale, sono una bella comunicazione, lo testimoniano i tanti big della stampa che presiederanno in giuria - afferma Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu -. Un valore aggiunto sono le mamme venute in vacanza a Bellaria Igea Marina, dopo aver partecipato al concorso negli anni passati, essendo rimaste legate alla nostra città. Non va comunque dimenticato che le 50 mamme finaliste, saranno per quattro giorni nei nostri hotel con le loro famiglie".

L’appuntamento sarà in piazza Don Minzoni da venerdì 8 a domenica 10 settembre con tre serate di spettacolo e intrattenimento durante le quali le mamme finaliste si esibiranno in sfilate d’eleganza e originali prove di bravura; inoltre sabato pomeriggio alle 16,30 presso lo stand “Borgata Vecchia”, nel corso della Festa della Piadina che animerà il viale P. Guidi, le mamme si sfideranno a “colpi di mattarello” per realizzare la piadina più buona, in un divertente “Miss Mamma Italiana Gourmet Show”.

A condurre le serate Prefinali di venerdì 8 e sabato 9 settembre sarà Barbara Semeraro insieme al Patron del concorso, Paolo Teti mentre per la Finalissima nazionale la conduzione passerà a Carolina Rey, attrice e conduttrice di RaiUno. Per decretare la vincitrice, Miss Mamma Italiana 2023, sarà presente una Giuria di qualità composta da importanti nomi del mondo del giornalismo e della radiofonia italiana quali: Fabrizio Filippone, giornalista professionista Vice Caporedattore Tgcom24; Monica Sala, giornalista professionista e co-conduttrice del programma morning show “Bonjour, Bonjour” a Radio Monte Carlo; Fiore Cavarretta già direttore generale di Telenova, ora consulente per le iniziative strategiche; Vittorio Giannella, giornalista collaboratore del settimanale “Di Più TV”, famoso fotografo pluripremiato tra i più importanti d’Italia; Annamaria Catano, giornalista professionista e storica collaboratrice del “Corriere della Sera” nelle pagine economia,“Il Giornale” e “Oggi”; Boris Mantova, giornalista professionista co conduttore del programma “Tutto esaurito” a Radio 105; Loredana Del Ninno, giornalista professionista a Qn (Quotidiano Nazionale); Rossella Iannone, giornalista professionista, Pr. Ufficio Stampa Nazionale di Fondazione Verdeblu e Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu.

"Il Concorso Miss Mamma Italiana quest’anno festeggerà la sua 30esima edizione qui a Bellaria Igea Marina, un luogo a cui da sempre sono molto legato e per il quale ho già creato due anni fa con il Comune e Fondazione Verdeblu, Rumore Bim Festival: altro contest nazionale per nuovi talenti che si tiene proprio qui. Sono felice che si possa dare spazio alle mamme e consentire loro di potersi divertire, mettersi alla prova - spiega il direttore artistico Roberto Vecchi -. Non si contano le donne che sono diventate mamme mentre stavano svolgendo attività di formazione, artistiche, intellettuali o percorsi che avrebbero potuto portarle a fare una vita e un lavoro del tutto diverso da ciò che stanno facendo. Miss Mamma Italiana diventa il loro palco, la loro vetrina, la loro nuova opportunità per continuare da dove erano rimaste, per misurarsi in contesti mai sperimentati oppure, più semplicemente, per potersi divertire ed evadere dalla routine della quotidianità".

Chiosa il Patron di Miss Mamma Italiana, Paolo Teti: "Di questo ringrazio l’amministrazione comunale, Fondazione Verdeblu, la mia famiglia e tutti i collaboratori italiani che ci hanno permesso di poter svolgere selezioni in tutte le Regioni del bel Paese. Per le fasi finali la Direzione artistica quest’anno sarà affidata al all’autore e registra Rai Roberto Vecchi e vedrà protagoniste cinquanta mamme; avremo inoltre una conduzione importante con Carolina Rey".