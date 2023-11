Miss mamma italiana va in crociera, premiate tre concorrenti di Bellaria Igea Marina

Dopo le Fasi Finali relative all’edizione 2023, che si sono tenute lo scorso 10 settembre a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola e che hanno visto vincitrice del titolo assoluto, la dolcissima 29enne veronese Giusy Raito (mamma di 6 figli), sono ripartite in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2024”, concorso nazionale di bellezza e simpatia curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Per i 30 anni di Miss Mamma Italiana, doppia festa a bordo della nave da crociera “Costa Fortuna”, dove oltre ai festeggiamenti del compleanno del concorso, a cui hanno partecipato tante Mamme Miss provenienti da tutta Italia, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2024”. La giuria, presieduta da Alessio Chiriano “il Babbo più Bello d’Italia 2020” e dalla Lady Chef Albarosa Zoffoli, ha proclamato vincitrice della selezione Gilda Giorgetti, 45 anni, cuoca, di Bellaria Igea Marina, mamma di Olivia ed Achille, di 12 ed 8 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata ad Itohan Enehikhare, 46 anni, titolare di una gelateria, di Canaro, mamma di Luca, Matteo, Destiny e Desmond, di 26, 23, 13 ed 8 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Donatella Imparato, 70 anni, commerciante, di Bellaria Igea Marina, mamma di Deborah, Juri e Marilena, di 52, 48 e 43 anni.

Queste le altre mamme premiate:

- “Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore” Deborah Pacifero, 52 anni, infermiera, di Bellaria Igea Marina, mamma di Maria Fiore di 12 anni;

- “Miss Mamma Italiana Radiosa” Chiara Di Donato, 50 anni, casalinga, di Firenze, mamma di Alessio ed Alberto, di 16 e 12 anni;

. “Miss Mamma Italiana Simpatia” Anna Di Grazia, 52 anni, casalinga, di Ladispoli, mamma di Davide ed Alessio, di 14 e 13 anni;

- “Miss Mamma Italiana Solare” Rosaria Micalizzi, 61 anni, casalinga, di Arenzano, mamma di Davide e Carola, di 42 e 34 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti, patron del concorso, da Barbara Semeraro e da Debora Ardini.

Ospiti d’Onore, le Madrine di Miss Mamma Italiana, vale a dire le vincitrici di fascia nazionale del concorso.